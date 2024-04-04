Одна чайная ложка такого чудо-средства, и помидоры попрут гроздьями: совет бывалых садоводов

Фосфор и калий играют важную роль при подготовке почвы для посадки помидоров, независимо от её типа.

Размещение удобрений на поверхности почвы и их перекопка не представляют трудностей. Если почва слишком кислотная, то рекомендуется провести известкование. Органика и азот также необходимы для почвы, а птичий помёт является отличным источником азота. Перегной, пролежавший год, можно использовать, но свежий перегной не рекомендуется.

Использование компоста и золы будет эффективным решением. Подготовка почвы является важным аспектом для получения хорошего урожая. Рекомендуется проводить полноценную подготовку осенью. За сутки до посадки помидоров стоит пролить грядку мягким раствором марганца и добавить дрожжевое удобрение: 10 грамм прессованных дрожжей на одно ведро воды.

Дрожжи способствуют быстрой адаптации растений к новым условиям. Перед внесением дрожжевого удобрения стоит его настоять 24 часа. Нужно равномерно распределить его по грядке, примерно по 220 грамм на каждую лунку. На дно каждой лунки рекомендуется поместить яичную скорлупу, размолотую почти до порошкообразного состояния, как отличное калийное удобрение для корней помидоров. Зола из травы, соломы или подсолнечника также является хорошим источником калия. Добавление по 100 грамм сухой золы в каждую лунку укрепит растения, а древесная зола обогатит их минеральными веществами.