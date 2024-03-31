Одна чайная ложка такого чудо-средства и помидоры попрут гроздьями

Фосфор и калий являются ключевыми компонентами при подготовке почвы для посадки помидоров. Это относится ко всем типам грунта. Распределение удобрений поверх почвы и их перекопка не вызывают сложностей. Если почва имеет повышенную кислотность, то следует провести известкование. Важными для почвы также являются органика и азот, отличным источником последнего является птичий помёт. А также можно использовать перегной, который пролежал год - свежий перегной не рекомендуется.

Применение компоста из кучи и золы будет эффективным решением. Подготовка почвы является одним из важных моментов для получения хорошего урожая. Лучше всего проводить полноценную подготовку осенью. А непосредственно перед посадкой, за сутки, следует полить грядку мягким раствором марганца и добавить дрожжевое удобрение: 10 грамм прессованных дрожжей на один ведро воды.

Дрожжи способствуют быстрой и безболезненной адаптации растений к новым условиям. Перед внесением, дрожжевое удобрение следует настоять 24 часа. Его нужно равномерно распределить по всей грядке, чтобы на каждую лунку приходилось примерно 220 грамм. На дно каждой подготовленной лунки поместите яичную скорлупу, предварительно размолотую практически до порошкообразного состояния. Это отличное калийное удобрение для корневой системы помидоров. Хорошим источником калия также является зола из травы, соломы или подсолнечника. Растения станут крепче, если добавить в каждую лунку по 100 грамм сухой золы. Древесная зола обогатит растения минеральными веществами.