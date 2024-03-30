Одна чайная ложка этого чудо-средства и помидоры попрут гроздьями

Первостепенно важно понимать, что фосфор и калий являются неотъемлемыми компонентами при подготовке почвы для посадки помидоров.



Это относится ко всем типам грунта. Распределение удобрений поверх почвы и их перекопка не представляют сложности.

Если почва имеет повышенную кислотность, то необходимо провести известкование. Также важны для почвы органика и азот, отличным источником последнего является птичий помёт. Можно также использовать перегной, который пролежал год. Свежий перегной не рекомендуется.



Применение компоста из кучи и золы также будет эффективным решением. Земля обогатится и улучшатся показатели ее легкости и воздухопроницаемости. Подготовка почвы является одним из ключевых моментов для получения хорошего урожая.



Полноценную подготовку лучше проводить осенью. А непосредственно перед посадкой, за сутки, следует полить грядку мягким раствором марганца и добавить дрожжевое удобрение: 10 грамм прессованных дрожжей на один ведро воды.



Дрожжи способствуют более быстрой и безболезненной адаптации растений к новым условиям.



Перед внесением, дрожжевое удобрение следует настоять 24 часа. Его нужно равномерно распределить по всей грядке, чтобы на каждую лунку приходилось примерно 220 грамм. На дно каждой подготовленной лунки поместите яичную скорлупу, предварительно размолотую практически до порошкообразного состояния. Это отличное калийное удобрение для корневой системы помидоров. Хорошим источником калия также является зола из травы, соломы или подсолнечника. Растения станут значительно крепче, если добавить в каждую лунку по 100 грамм сухой золы.



Древесная зола же обогатит растения минеральными веществами.

Первостепенно важно понимать, что фосфор и калий являются неотъемлемыми компонентами при подготовке почвы для посадки помидоров.



Это относится ко всем типам грунта. Распределение удобрений поверх почвы и их перекопка не представляют сложности.

Если почва имеет повышенную кислотность, то необходимо провести известкование. Также важны для почвы органика и азот, отличным источником последнего является птичий помёт. Можно также использовать перегной, который пролежал год. Свежий перегной не рекомендуется.



Применение компоста из кучи и золы также будет эффективным решением. Земля обогатится и улучшатся показатели ее легкости и воздухопроницаемости. Подготовка почвы является одним из ключевых моментов для получения хорошего урожая.



Полноценную подготовку лучше проводить осенью. А непосредственно перед посадкой, за сутки, следует полить грядку мягким раствором марганца и добавить дрожжевое удобрение: 10 грамм прессованных дрожжей на один ведро воды.



Дрожжи способствуют более быстрой и безболезненной адаптации растений к новым условиям.



Перед внесением, дрожжевое удобрение следует настоять 24 часа. Его нужно равномерно распределить по всей грядке, чтобы на каждую лунку приходилось примерно 220 грамм. На дно каждой подготовленной лунки поместите яичную скорлупу, предварительно размолотую практически до порошкообразного состояния. Это отличное калийное удобрение для корневой системы помидоров. Хорошим источником калия также является зола из травы, соломы или подсолнечника. Растения станут значительно крепче, если добавить в каждую лунку по 100 грамм сухой золы.

Древесная зола же обогатит растения минеральными веществами.