Одна чайная ложка чудо-средства и помидоры попрут гроздьями: совет бывалых садоводов

Фосфор и калий считаются важными элементами при подготовке почвы для выращивания помидоров, что актуально для всех типов грунта.

Распределение удобрений поверхности почвы и их вспашка не вызывают сложностей. Если почва имеет повышенную кислотность, рекомендуется провести известкование. Органические вещества и азот также играют важную роль для почвы, и птичий помёт является отличным источником азота. Кроме того, можно использовать зрелый перегной, после того как он пролежал год - свежий перегной не рекомендуется.

Использование компоста из кучи и золы будет эффективным решением. Подготовка почвы играет ключевую роль для получения хорошего урожая. Лучше всего проводить полноценную подготовку осенью. Непосредственно перед посадкой рекомендуется полить грядку за сутки до этого действием мягким раствором марганца и добавить дрожжевое удобрение: 10 грамм прессованных дрожжей на одно ведро воды.

Дрожжи способствуют быстрой и безболезненной адаптации растений к новым условиям. Перед использованием, дрожжевое удобрение рекомендуеть. Его необходимо равномерно распределить по всей грядке, чтобы приходилось примерно по 220 грамм на каждую лунку. На дно каждой подготовленной лунки стоит добавить яичную скорлупу, предварительно размолотую до состояния порошка. Это отличный источник калия для корневой системы помидоров. Также зола из травы, соломы или подсолнечника является хорошим источником калия. Если добавить по 100 грамм сухой золы в каждую лунку, растения станут более крепкими. Древесная зола также обогатит растения минеральными веществами.