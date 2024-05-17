Один стакан перед едой — минус 10 кг брюшного жира за пару недель: вкусный напиток от врача — работает даже без жесткого рациона

Для ускорения процесса снижения веса, известный американский врач-диетолог Эрик Берг рекомендует добавить в воду для питья 3 продукта. Они включают в себя лимон, яблочный уксус и корицу. Эксперт утверждает, что даже при неидеальном питании такая комбинация благоприятно влияет на организм.

Яблочный уксус содержит уксусную кислоту, которая обладает способностью снижать уровень сахара в крови, даже после употребления углеводов. Лимон богат антиоксидантами и витамином C, способствующим снижению сопротивляемости к инсулину. Корица способствует понижению уровня сахара даже при диабете, что делает ее полезной при стремлении к похудению.

Это сочетание помогает снижать содержание жира в печени, стимулирует выработку желчи, стабилизирует уровень сахара и уменьшает холестерин. Кроме того, цитраты в лимоне помогают предотвращать образование камней в почках. Рекомендуется пить такую воду перед едой 2-3 раза в день. На 350 мл воды добавьте 30 мл лимонного сока или целиком измельченный лимон, 1-2 столовые ложки яблочного уксуса, и щепотку корицы по совету доктора Берга.

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