Один из самых простых и вкусных салатов: понадобиться всего 3 ингредиента и 10 минут
hibiny.ru
Один из самых простых и вкусных салатов, названный "Безупречное трио", состоит всего из трех ингредиентов: сваренных вкрутую яиц, зеленого лука и майонеза.
Чтобы придать салату аромата и вкуса, рекомендуется добавить щепотку соли и черного перца.
В сезон можно также обогатить этот салат свежей редиской и огурцом, идеально подойдут овощи из собственного огорода. Они придадут салату дополнительный хруст и освежающий вкус.
Этот легкий и вкусный салат сочетает в себе пользу овощей и белков яиц. Он идеально подходит для летних пикников или как освежающее блюдо в жаркие дни.
Приготовьте этот салат с удовольствием и наслаждайтесь им в компании семьи и друзей.
Приятного аппетита!
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