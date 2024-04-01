Новости России
· Артем Акчурин

Один из самых простых и вкусных салатов: понадобиться всего 3 ингредиента и 10 минут

Один из самых простых и вкусных салатов: понадобиться всего 3 ингредиента и 10 минут

hibiny.ru

Подписаться в Telegram

Один из самых простых и вкусных салатов, названный "Безупречное трио", состоит всего из трех ингредиентов: сваренных вкрутую яиц, зеленого лука и майонеза.

Чтобы придать салату аромата и вкуса, рекомендуется добавить щепотку соли и черного перца.

В сезон можно также обогатить этот салат свежей редиской и огурцом, идеально подойдут овощи из собственного огорода. Они придадут салату дополнительный хруст и освежающий вкус.

Этот легкий и вкусный салат сочетает в себе пользу овощей и белков яиц. Он идеально подходит для летних пикников или как освежающее блюдо в жаркие дни.

Приготовьте этот салат с удовольствием и наслаждайтесь им в компании семьи и друзей.

Приятного аппетита!

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

В Набережных Челнах скончалась 30-летняя онколог Алия Шамбазова

Интересное в Казани

5 часов назад

От строительства дома «для себя» до создания строительной компании «Дом»: история успеха

травля тараканов в москве хорошая фирма

Новости Казани

день назад

Экспертиза одобрила возведение разворота на Мамадышском тракте в Казани

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Любовь витает в облаках: казанцам рассказали как выгодно отпраздновать свадьбу в 2024 году

услуги грузчиков в санкт петербурге в Санкт-Петербурге

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане за сутки зафиксировали 110 ДТП

Новости Татарстана

8 часов назад

Фигуристка Загитова исполнила роль Богини в шоу Навки в «Татнефть Арены» в Казани

Новости Татарстана

15 часов назад

В Казани 7-летний мальчик утонул в бассейне в фитнес-клубе, возбуждено уголовное дело

Новости Татарстана

день назад

Бывший президент «Рубина» возглавил чувашскую национальную автономию

Новости Татарстана

14 часов назад

В Казани подросток-водитель травмировал сотрудника полиции при задержании
Новости Татарстана
8 часов назад

Фигуристка Загитова исполнила роль Богини в шоу Навки в «Татнефть Арены» в Казани

Фигуристка Загитова исполнила роль Богини в шоу Навки в «Татнефть Арены» в Казани

Новости Татарстана

7 часов назад

В апреле в Татарстане обещают температуру воздуха выше нормы

Интересное в Казани

5 часов назад

От строительства дома «для себя» до создания строительной компании «Дом»: история успеха

Новости Татарстана

7 часов назад

Родники, кафе и памятники: подробности развития туризма в Татарстане по проекту «Волжская тропа»

Новости Татарстана

8 часов назад

Стало известно, как именно отметят Ураза-байрам в мечетях Татарстана
Медики в Казани 619 раз выезжали на несчастные случаи за прошедшую неделю
Новости Татарстана
7 часов назад

Медики в Казани 619 раз выезжали на несчастные случаи за прошедшую неделю

Новости Татарстана

9 часов назад

Делегацию «Талибан» пригласили на форум в Казани

Новости Татарстана

10 часов назад

В Казани улицы Московская и Право-Булачная будут временно перекрыты

Новости Татарстана

10 часов назад

В Казани на улице Дементьева гулянка могла закончиться смертью
«Путешествие через границы возможного»:  рассказываем об уникальном проекте квест-реальности
Интересное в Казани
6 дней назад

«Путешествие через границы возможного»:  рассказываем об уникальном проекте квест-реальности