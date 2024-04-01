Один из самых простых и вкусных салатов: понадобиться всего 3 ингредиента и 10 минут

Один из самых простых и вкусных салатов, названный "Безупречное трио", состоит всего из трех ингредиентов: сваренных вкрутую яиц, зеленого лука и майонеза.

Чтобы придать салату аромата и вкуса, рекомендуется добавить щепотку соли и черного перца.



В сезон можно также обогатить этот салат свежей редиской и огурцом, идеально подойдут овощи из собственного огорода. Они придадут салату дополнительный хруст и освежающий вкус.



Этот легкий и вкусный салат сочетает в себе пользу овощей и белков яиц. Он идеально подходит для летних пикников или как освежающее блюдо в жаркие дни.

Приготовьте этот салат с удовольствием и наслаждайтесь им в компании семьи и друзей.

Приятного аппетита!