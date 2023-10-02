Очистите ковер от пыли и грязи за 5 минут простейшим способом: спасение для чистюль
Freepiku
Ваш домашний ковер выглядит усталым и пачкается намного быстрее, чем вы успеваете его чистить? Прежде чем вызывать профессиональную химчистку, воспользуйтесь простым домашним лафхаком.
Вот что вам понадобится: таблетки для посудомоечной машины, нашатырь.
А вот и сам процесс:
- Растворите одну таблетку в горячей воде.
- Для усиления эффекта добавьте пару столовых ложек нашатыря.
- Взбивайте раствор до образования плотной пены.
- Нанесите пену на ковер и аккуратно вотрите ее с помощью щетки.
- Используя влажную тряпку, удалите остатки пены и загрязнения.
Вам необходимо всего лишь немного времени и усилий, чтобы вернуть ковру свежесть и чистоту.