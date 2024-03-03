«Очевидный дисбаланс»: Мутко из ДОМ.РФ сообщил, что случится с рынком жилья к лету

Спрос на жилье может снизиться и перейти с рынка вторичной недвижимости на первичный сектор, который получит поддержку от государственных инициатив. Такие перспективы на первое полугодие 2024 года были озвучены Виталием Мутко, главой компании «ДОМ.РФ», в разговоре с журналистами из РБК.

Анализируя динамику рынка недвижимости в конце прошлого года, Мутко отметил "выраженный дисбаланс", когда спрос существенно превышал предложение. По его мнению, "этот дисбаланс сейчас будет выравниваться", и спрос будет сосредотачиваться на первичном рынке, где будут действовать государственные стимулы до 1 июля.

"Президент объявил о продлении семейной и дальневосточной ипотеки. Мы надеемся на запуск IT-ипотеки до конца года", - подчеркнул Мутко.

Упадок спроса на вторичное жилье будет означать, что "цены либо стабилизируются, либо начнут снижаться", считает руководитель компании "ДОМ.РФ". Программы с господдержкой станут ключевым фактором на первичном рынке.

"Это событие несовершенно. Поскольку рынок должен функционировать на рыночных принципах, а не только за счет государственного вмешательства и специальных программ", - отметил Мутко.

По его словам, доля ипотечных сделок с господдержкой составила 45% от всех сделок в прошлом году, на первичном рынке жилья этот показатель достиг 83%, по его мнению, это "не совсем нормально".

Несмотря на увеличение доходов граждан, слишком высокие рыночные ставки приведут к "некоторому охлаждению" спроса на недвижимость.