Новости России
· Алина Алмакаева

«Очевидный дисбаланс»: Мутко из ДОМ.РФ сообщил, что случится с рынком жилья к лету

«Очевидный дисбаланс»: Мутко из ДОМ.РФ сообщил, что случится с рынком жилья к лету

РБК

Подписаться в Telegram

Спрос на жилье может снизиться и перейти с рынка вторичной недвижимости на первичный сектор, который получит поддержку от государственных инициатив. Такие перспективы на первое полугодие 2024 года были озвучены Виталием Мутко, главой компании «ДОМ.РФ», в разговоре с журналистами из РБК.

Анализируя динамику рынка недвижимости в конце прошлого года, Мутко отметил "выраженный дисбаланс", когда спрос существенно превышал предложение. По его мнению, "этот дисбаланс сейчас будет выравниваться", и спрос будет сосредотачиваться на первичном рынке, где будут действовать государственные стимулы до 1 июля.

"Президент объявил о продлении семейной и дальневосточной ипотеки. Мы надеемся на запуск IT-ипотеки до конца года", - подчеркнул Мутко.

Упадок спроса на вторичное жилье будет означать, что "цены либо стабилизируются, либо начнут снижаться", считает руководитель компании "ДОМ.РФ". Программы с господдержкой станут ключевым фактором на первичном рынке.

"Это событие несовершенно. Поскольку рынок должен функционировать на рыночных принципах, а не только за счет государственного вмешательства и специальных программ", - отметил Мутко.

По его словам, доля ипотечных сделок с господдержкой составила 45% от всех сделок в прошлом году, на первичном рынке жилья этот показатель достиг 83%, по его мнению, это "не совсем нормально".

Несмотря на увеличение доходов граждан, слишком высокие рыночные ставки приведут к "некоторому охлаждению" спроса на недвижимость.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

Джесси Блэкер рассказал, за счёт чего «Автомобилисту» удалось победить «Ак Барс»

Гид по скидкам Казани

день назад

Радуем близких: рассказываем, где найти в Казани прикольные мелочи и серьезные подарки от 500 рублей

какая сетка нужна от тараканов

Новости Татарстана

день назад

Татарстанским госслужащим построят одноквартирные дома за 110 млн рублей

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Уютно с родными или шумно в компании: как казанцы празднуют свой день рождения

ремонт холодильников аристон москва в Москве

Новости Татарстана

12 часов назад

Церемонию закрытия «Игр будущего» будут показывать Россия 1 и «Смотрим»

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане на должности судей порекомендовали 9 кандидатов

Новости Татарстана

день назад

Пока идет СВО, чемпионата Европы по водным видам спорта в Казани не будет

Новости Татарстана

день назад

Президент Казахстана отправил Рустаму Минниханову поздравительную телеграмму

Новости Татарстана

11 часов назад

В РТ с начала 2024 года на стройках произошло два несчастных случая
Лонгриды
3 дня назад

Перевалили за 300 серию за 11 лет: уроженец Татарстана Сергей Рудзевич о съемках новых серий «СашиТани» на ТНТ

Перевалили за 300 серию за 11 лет: уроженец Татарстана Сергей Рудзевич о съемках новых серий «СашиТани» на ТНТ

Новости Татарстана

11 часов назад

В РТ с начала 2024 года на стройках произошло два несчастных случая

Гид по скидкам Казани

день назад

Радуем близких: рассказываем, где найти в Казани прикольные мелочи и серьезные подарки от 500 рублей

Новости Татарстана

12 часов назад

Церемонию закрытия «Игр будущего» будут показывать Россия 1 и «Смотрим»

Новости Татарстана

12 часов назад

В РТ расширено действие закона «О музеях и музейном деле»
Готовимся пересесть на лодки? Ждать ли в Казани сильное половодье из-за рекордных снегопадов
Лонгриды
8 дней назад

Готовимся пересесть на лодки? Ждать ли в Казани сильное половодье из-за рекордных снегопадов

Новости Казани

13 часов назад

В Казани на снегоплавильные станции отправили почти млн тонн снега

Новости Казани

16 часов назад

На «Черном озере» закрыли каток

Новости Казани

день назад

На «Играх будущего» в Казани прошла первая фиджитал-свадьба
Для дочки, жены, мамы и бабушки: выбираем подарки к 8 марта
Интересное в Казани
5 дней назад

Для дочки, жены, мамы и бабушки: выбираем подарки к 8 марта