Очень важное заявление президента: Путин высказался о возможности новой волны мобилизации в России

Выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), президент России Владимир Путин успокоил общественность, заявив о бессрочном отсутствии планов по проведению новой волны мобилизации.

"В России мобилизация не планируется, в этом нет никакой необходимости", - чётко обозначил свою позицию глава государства в прямом эфире телеканала "Россия 24".

Президент подчеркнул эффективность набора военнослужащих по контракту, приведя убедительные цифры. Так, по итогам 2023 года контракты на прохождение службы подписали свыше 300 тысяч человек. Текущий, 2024 год, демонстрирует еще более впечатляющую динамику: только за неполный год контрактниками стали уже более 160 тысяч человек.