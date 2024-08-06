Очень Важно! Песков сделал важное заявление о мобилизации в России

Продолжение мобилизации в России не рассматривается, сообщил представитель президента Дмитрий Песков в интервью «РИА Новости».

«Темы мобилизации вообще не обсуждается», — отметил он, отвечая на вопрос о наличии достаточного количества добровольцев или необходимости новых призывов.

В начале июня Владимира Путина спросили, возможно ли победить противника без мобилизации. «Если следовать вашим советам и стремиться к быстрому результату, то действующих сил будет недостаточно. Однако мы придерживаемся другого подхода: мы вытесняем противника с территорий, которые должны быть под нашим контролем. На данный момент мобилизация нам не нужна, и мы не планируем ее проводить», — заявил президент.

Министерство обороны недавно сообщило о стабильном наборе контрактников, в среднем по 1 тыс. человек в день, с начала 2024 года контракт подписали приблизительно 190 тыс. человек. На декабрь число контрактников в вооруженных силах составило 640 тыс.

В последние недели власти некоторых регионов увеличили пособия для новых военнослужащих: в Москве и Ростове-на-Дону выплата возросла до 1,9 миллиона рублей.