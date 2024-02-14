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Очень странные имена из СССР: раньше ими называли почти всех девочек

Очень странные имена из СССР: раньше ими называли почти всех девочек

pikabu.ru

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В эпоху советского союза были придуманы некоторые необычные женские имена, отражающие идеалы коммунизма и особенности того времени. Некоторые символизировали радость и свет советской власти, другие были связаны с пропагандой и культом личности в стране, сообщает life.ru.

Одно из таких имен –Праздносвета. Оно было образовано из фразы "праздник советской власти" и отражало радостные моменты советской жизни. Давали это имя девочкам только самые преданные идеалам союза.

Еще одно имя – Электрификация, связанное с пропагандой электрификации. Оно символизировало технологический прогресс и патриотизм. В повседневной жизни девочек его часто сокращали до "Эля".

Калерия – имя, происходящее от лозунга "красная армия легко разгромила империалистов Японии" или от "красной кавалерии". Оно ассоциировалось с патриотизмом и героизмом.

Коммунэра – имя, составленное из слов "коммунистическая эра", отражало верность принципам коммунизма. Родители, верные идеалам строительства коммунизма, давали своим дочерям это необычное имя.

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