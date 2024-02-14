Очень странные имена из СССР: раньше ими называли почти всех девочек
pikabu.ru
В эпоху советского союза были придуманы некоторые необычные женские имена, отражающие идеалы коммунизма и особенности того времени. Некоторые символизировали радость и свет советской власти, другие были связаны с пропагандой и культом личности в стране, сообщает life.ru.
Одно из таких имен –Праздносвета. Оно было образовано из фразы "праздник советской власти" и отражало радостные моменты советской жизни. Давали это имя девочкам только самые преданные идеалам союза.
Калерия – имя, происходящее от лозунга "красная армия легко разгромила империалистов Японии" или от "красной кавалерии". Оно ассоциировалось с патриотизмом и героизмом.
Коммунэра – имя, составленное из слов "коммунистическая эра", отражало верность принципам коммунизма. Родители, верные идеалам строительства коммунизма, давали своим дочерям это необычное имя.