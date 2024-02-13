Очень странные имена из СССР: раньше ими называли 9 из 10 девочек

В период существования Советского Союза было много необычных женских имен, которые отражали идеалы коммунизма и особенности того времени.

Одни символизировали радость и свет, присущие советской власти, другие были связаны с пропагандой и культом личности в стране. Передает life.ru.

"Праздносвета" образовано из фразы "Праздник советской власти" и отражало радостные моменты советской жизни. Это имя давали лишь самые преданные идеалам Союза.

Имя "Электрификация", связанное с пропагандой электрификации, символизировало технологический прогресс и патриотизм. В повседневной жизни девочки с этим именем часто назывались "Эля".

Имя "Калерия" предположительно происходит от лозунга "Красная армия легко разгромила империалистов Японии" или от "Красной кавалерии". Оно ассоциировалось с патриотизмом и героизмом.

Имя "Коммунэра", составленное из слов "коммунистическая эра", отражало верность принципам коммунизма. Родители, полностью преданные идеалам строительства коммунизма, дарили своим дочерям это необычное имя.