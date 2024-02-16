Очень странные имена из СССР: прежде ими называли почти всех девочек
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Редкие и необычные имена из СССР.
Во времена СССР существовали уникальные женские имена, которые отражали идеалы коммунизма и радость от советской власти.
1. Коммунэра - это имя было создано путем сочетания слов в фразе "коммунистическая эра". Советские родители, сильно придерживающиеся принципам коммунизма, давали своим дочерям это необычное имя, которое символизировало эпоху коммунистического строительства.
2. Праздносвета - имя, придуманное в СССР, происходило от фразы "праздник советской власти". Только самые преданные идеалам Союза смели дать своим девочкам это имя, которое символизировало радость и свет советской власти!
4. Электрификация - это имя было связано с пропагандой электрификации, которая играла важную роль в первые десятилетия существования СССР. Интересно, что в повседневной жизни девочек просто называли Эльей.
5. Сесталинка - это имя образовано путем сочетания слов "сестра" и "Сталин". В Советском Союзе, где был распространен культ личности Иосифа Сталина, некоторые родители решали назвать своих дочерей в честь Сталина.
6. Калерия - некоторые утверждают, что это имя состоит из лозунга "Красная армия легко разгромила империалистов Японии". Есть также другая интерпретация, согласно которой происхождение имени связано с "Красной кавалерией". Известной личностью, которая носила это имя, была оперная певица Калерия Владимирова, народная артистка СССР.