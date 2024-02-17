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Очень странные имена из эпохи СССР: прежде ими называли почти всех девочек

Очень странные имена из эпохи СССР: прежде ими называли почти всех девочек

baltmore.ru

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Самые редкие советские имена.

В эпоху СССР были популярны уникальные женские имена, которые отражали коммунистические идеалы и радость от советской власти.

  1. Коммунэра - это имя было образовано путем сочетания слов "коммунистическая эра". Социалистически настроенные родители давали своим дочерям это необычное имя, которое символизировало эпоху строительства коммунизма.
  2. Праздносвета - имя, придуманное в СССР, происходило от фразы "праздник советской власти". Только самые преданные идеалам союза называли своих девочек таким именем, которое символизировало радость и свет, исходящий от советской силы!
  3. Реввола - это имя могло быть придумано только в СССР! Оно было образовано от сочетания слов "революционная волна" - понятие, описывающее серию революций, происходивших одновременно в разных местах. Советский Союз, как известно, возник благодаря такой волне!
  4. Электрификация - это имя было связано с пропагандой электрификации, которая играла важную роль в первые годы существования СССР. Интересно, что в повседневной жизни девочек просто называли Элей.
  5. Калерия - некоторые утверждают, что это имя состоит из лозунга "Красная армия легко разгромила империалистов Японии". Есть также другая интерпретация, согласно которой происхождение имени связано с "Красной кавалерией". Известной личностью, носившей это имя, была оперная певица Калерия Владимирова, народная артистка СССР.

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