«Общая мобилизация прошла, в ряде регионов ввели военное положение»: что происходит в России в октябре?

3 октября в России были проведены масштабные штабные учения по ГО и ЧС. По легенде, которая была заготовлена заранее, в стране объявили тотальную мобилизацию, в некоторых регионах страны приняли решение о введении военного положения. Ситуация отягощалась на две трети разрушенным жилым фондом и радиоактивным заражением.

Почти все регионы провели 3 октября такие учения, отработав взаимодействие властей, оперативных служб, спасателей и силовиков.