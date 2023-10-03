«Общая мобилизация прошла, в ряде регионов ввели военное положение»: что происходит в России 3 октября?

Сегодня, 3 октября в России проходит всеобщая тренировка по гражданской обороны. По легенде, в стране взяли и объявили тотальную мобилизацию, а кое-где и вовсе решили ввести военное положение.

По вводной, около 70% жилого фонда противниками уже разрушено, есть радиационный риск, и вот в такой ситуации службы ГО ЧС должны показать, на что они способны, чтобы спасти как можно больше населения.

Учения проводят Саратовская область, Чувашия, Ленобласть, Татарстан.

