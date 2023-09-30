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Общая мобилизация и военное положение с 3 октября: власти сделали важное заявление

Общая мобилизация и военное положение с 3 октября: власти сделали важное заявление

RTVI

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В России 3 октября произойдет важное событие, которое должно затронуть граждан всех регионов страны.

В России 3 октября планируется проведение всеобщей тренировки по гражданской обороне. Легенда гласит, что в стране прошла всеобщая мобилизация и в ряде регионов было объявлено военное положение. При этом было разрушено 70% жилого фонда. Также не исключается появление радиации на территории РФ, сообщает телеграм-канал Baza.

Информацию о проведении учений подтвердили в Саратовской области и Чувашии, также известна, что она пройдет в Ленинградской области.

Пройдет такая тренировка и в Татарстане. Это подтвердили в Роспотребнадзоре республики.

Подобные учения пройдут впервые в современной истории Российской Федерации. Судя по всему, в них будут принимать участие все регионы страны.

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