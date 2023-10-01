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· Алина Алмакаева

Общая мобилизация и военное положение 3 октября: власти сделали оперативное заявление

Общая мобилизация и военное положение 3 октября: власти сделали оперативное заявление

RTVI

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3 октября в России состоится событие, которое затронит обсолютно каждого.

В этот деть пройдёт тренировка по гражданской обороне. Информация о проведении таких тренировок была подтверждена в Саратовской области, Чувашии, Ленинградской области и Татарстане. По легенде, в стране произошла всеобщая мобилизация, а в некоторых регионах было объявлено военное положение, что привело к разрушению 70% жилого фонда. Кроме того, существует вероятность появления радиации на территории РФ, как сообщает Baza - телеграм-канал.

Эти тренировки первые в своем роде в истории Российской Федерации, и предполагается, что в них примут участие все регионы страны.

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