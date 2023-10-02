Общая мобилизация и военное положение 3 октября: власти сделали экстренное заявление

3 октября в РФ состоится федеральная всероссийская тренировка по ГО. По легенде, в стране началась всеобщая мобилизация, а в ряде регионов страны и вовсе ввели военное положение, разрушено около 70% жилого фонда, может быть повышенная радиационная опасность.

В учениях, направленных на тренировку оперативных службы и обучение действиям в случае войны, примут участие практически все регионы.

Подобные учения в истории РФ ранее не проводились.