Обойдется в два раза дешевле: эксперты предсказали, когда ждать обвала цен на жилье в 2024 году

В 2024 году прогнозируется уменьшение активности покупателей на российском жилищном рынке, вызванное усилением критериев для получения ипотечных кредитов. Специалисты ожидают, что к началу весны ценовые показатели на недвижимость могут понизиться на порядок до 10%.

К концу 2023 года наблюдалось ужесточение условий для получения льготной ипотеки, с подъемом порога первоначального взноса с 20% до 30%. Это, наряду с ростом средних процентных ставок до 16,7% для новостроек и 16,9% для вторички, спровоцировало сокращение спроса в среднем на 20% по России и до 26% на рынке вторичной недвижимости, в то время как стоимость жилья осталась без заметных колебаний.

Эксперты утверждают, что в 2024 году рынок недвижимости адаптируется к обновленным экономическим реалиям, что приведет к снижению стоимости объектов жилья, особенно выраженному на вторичном сегменте. Предполагается, что в весенний период снижение цен спровоцирует увеличение объемов продаж. Ожидается замедление роста стоимости как на первичном, так и на вторичном рынках недвижимости, при этом спрос может снизиться на 10-20% в первом квартале года.

В дополнение, изменения на рынке могут стать толчком к формированию новых стратегий для инвесторов и участников рынка, а также привлечь внимание к альтернативным вариантам недвижимости, включая апартаменты и загородное жилье, что в свою очередь окажет влияние на общую картину цен и спроса на рынке недвижимости в России.