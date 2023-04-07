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"Обо всем может рассказать цена за бутылку": Роскачество перед Пасхой нашло лучшие кагоры и рассказало, как их выбрать

Роскачество перед Пасхой назвало лучшие марки кагоров
"Обо всем может рассказать цена за бутылку": Роскачество перед Пасхой нашло лучшие кагоры и рассказало, как их выбрать

Фото: открытые источники

Специалисты Роскачества перед православной Пасхой решили исследовать кагоры, без которых праздничный стол трудно представить себе. Так был создан ТОП оптимальных напитков.

На первое место эксперты поставили кагор от "Шато Тамань Резерв" 2021 года урожая.
Вторым стало красное десертное крепленое вино "Наши Традиции" также урожая 2021 года.
ТОП-3 замкнуло крымское вино "Партенит".

Покупающим кагор россиянам в Роскачестве рекомедуют смотреть на этикетку. На ней должно быть указано: "крепленое" или "ликерное". Если там написано "фруктовое" или "полусладкое", это должно насторожить, поскольку в категории кагоров такие вина по закону недопустимы.

"Хорошим ориентиром при выборе может стать цена. Технология производства таких вин достаточно сложная и ресурсозатратная, поэтому цена конечного продукта может начинаться от 500 рублей, и это действительно оправдано", - добавили в Роскачестве.

Вино подавать на пасхальный обед эксперты советуют теплым - 16-18 градусов. И лучше в самом конце трапезы в сочетании с пасхой и куличом с цукатами.

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