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Обняла бойфренда за шею и поцеловала в губы: Селена Гомес выложила романтичное фото

Обняла бойфренда за шею и поцеловала в губы: Селена Гомес выложила романтичное фото

thevoicemag.ru

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Известная певица Селена Гомес поделилась с поклонниками радостными моментами из своей личной жизни.

На этот раз звезда в компании своего возлюбленного, рэпера и музыкального продюсера Бенни Бланко, посетила шумную вечеринку, демонстрируя их тесные отношения.

Селена выбрала для мероприятия яркое алое платье на тонких бретелях, подчеркивающее её стиль и красоту, в то время как Бенни предпочёл элегантный голубой костюм. Один из самых трогательных моментов вечера, когда пара обменялась страстным поцелуем, был запечатлён на камеру, вызвав восторг среди фанатов.

После веселого вечера Селена поделилась снимком, где она без макияжа отдыхает в постели, выражая усталость забавной мимикой. Эти фото вызвали множество положительных комментариев в социальных сетях, где поклонники восхищались её естественной красотой и способностью оставаться собой в любой ситуации.

Кроме того, Гомес прокомментировала слухи о своём предполагаемом романе с внуком Джона Ф. Кеннеди, Джеком Шлоссберегом, утверждая, что она не знакома с ним. Эти слухи ходили в интернете на протяжении последних четырёх лет и теперь получили своё опровержение от самой певицы.

Публикация Селены Гомес не только подтвердила её статус звезды, неподвластной слухам, но и показала, как она ценит возможность делиться моментами своей «лучшей жизни» с поклонниками, сохраняя при этом личное пространство и искренность в отношениях с близкими.

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