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· Артем Акчурин

Обязательно посытьпе солью пороги дома: древняя хитрость поражает актуальностью

Обязательно посытьпе солью пороги дома: древняя хитрость поражает актуальностью

РБК

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В современном мире соль является неотъемлемым компонентом многих блюд, но мало кто задумывается о ее других возможностях. Об этом сообщают Хибины.ру.

Интересно, что соль имела высокую ценность с древних времен. Запросто можно вспомнить о приеме дорогих гостей: они всегда встречались с хлебом-солью, демонстрируя свой расклад. Еще одним повседневным применением соли было мытье полов с соленой водой, которое призвано очищать энергетику жилища. Как показывает практика, если на ночь поставить соль под кровать, можно избавиться от ночных кошмаров.

Нумеролог Ирина Волкова рекомендует использовать силу соли для блага своего дома. Для этого небольшое количество соли растворяется у порога внутри квартиры. Такой ритуал считается защитным от негативной энергии и злых людей. Ведь соль подобна магниту – она притягивает отрицательную энергию и удерживает ее внутри себя. Согласно рекомендациям, соль у порога стоит обновлять раз в неделю.

Эти советы помогут сохранить основной смысл изначального текста, добавив к нему некоторую уникальность.

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