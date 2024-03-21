Обязательно посыпьте свои пороги солью: древняя хитрость поражает своей актуальностью

В настоящее время соль используется не только на кухне, но и для различных ритуалов и практик для создания гармонии и защиты в доме. Сообщают Хибины.ру.

Соль считается ценным элементом, исключительно важным для человечества, поэтому ее использование проникло во все сферы быта.

Издавна соль считалась символом гостеприимства и почета – гостей встречали с хлебом-солью, демонстрируя им свою почтительность. Также соль использовалась для очищения энергетики помещений: полы мыли соленой водой, а под кроватью ставили сосуд с солью, чтобы избавиться от ночных кошмаров.

Нумеролог Ирина Волкова предлагает использовать соль для защиты дома от негативной энергии. Небольшое количество соли нужно рассыпать у порога внутри квартиры – считается, что соль притягивает отрицательные воздействия и удерживает их внутри себя. Рекомендуется обновлять соль у порога еженедельно, высыпая старую в канализацию.

По мнению Волковой, соль также полезно использовать для очищения вещей бывших хозяев. Если неизвестна энергетика предмета, его можно посыпать солью и оставить на сутки, затем выкинуть использованную соль и промыть вещи. Эти меры помогают создать гармоничное и защищенное пространство в доме.