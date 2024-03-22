Объявят ли в России мобилизацию весной 2024 года: мнение эксперта

В сети появилась информация о возможном «приказе о мобилизации» подписанном министром обороны РФ Сергеем Шойгу, но быстро получила опровержение от официальных лиц.

В Госдуме признали этот документ несоответствующим действительности, подчеркнув его фейковую природу. Ранее, министр обороны заявлял об отсутствии необходимости в новой мобилизации, подкрепляя это утверждение существующими законодательными нормами, которые определяют, что лишь президент страны вправе объявлять мобилизацию.

Прошлый опыт показывает, что подобные меры принимались исключительно в случаях непосредственной угрозы безопасности страны. Комментарии представителей власти и юристов подтверждают, что в настоящее время оснований для объявления мобилизации нет, и любые слухи о ее возможном проведении не соответствуют действительности, сообщает ngs24.ru.