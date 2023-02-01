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"О мобилизации всего общества для победы": эксперты анонсировали сенсационные заявления Путина о спецоперации в конце февраля

"О мобилизации всего общества для победы": эксперты анонсировали сенсационные заявления Путина о спецоперации в конце февраля

Фото: sila-rf.ru

Российский лидер Владимир Путин 20-21 февраля может огласить послание Федеральному Собранию. По словам политолога Сергея Маркова, которые приводит "МК", речь в послании в основном пойдет о ходе спецоперации.

"Полагаю, что речь будет идти о ходе спецоперации, мобилизации всего общества для победы", – заявил Марков.

Во время послания президент, вероятно, даст оценку тому, что уже удалось, а что пока не удалось, о том, что еще предстоит.

"Необходима готовность людей работать на благо победы, требуется мобилизация каждого человека", – отметил эксперт.

Марков высказал предположение, что глава государства предложит "военную мобилизацию секторов экономики, социальной сферы и культуры".

Политолог отметил, что у послания будет высокий рейтинг цитируемости, так как в него будут вставлены "некие сенсационные заявления".

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