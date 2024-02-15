О чем молчат знаменитости: Киркоров получил гражданство США, а Галкин выступает за 10 млн

Что пытаются скрыть знаменитости?

Кругом разгорается жаркий спор о последних событиях в жизни Филиппа Киркорова. Слухи утверждают, что известный певец, оказавшись в центре скандала после участия в вечеринке Анастасии Ивлеевой, задумался о возможной смене места жительства. С начала текущего года он проводит значительное время в Майами, США, и по слухам, это не просто для отдыха, а с намерением получить вид на жительство, который впоследствии позволит ему покинуть Россию. Стоит отметить, что Филипп Киркоров всегда акцентировал внимание на своей привязанности к России и отрицал любые намерения покинуть страну. Официальные представители певца пока воздерживаются от комментариев по этому вопросу.

Новые детали о предложении Максима Галкина* о выступлении в Европе обнародованы на YouTube-канале «Сорян, это пранк». Концертный директор артиста, Эльвира Мокробородова, раскрыла, что Галкин* готов принять участие в часовом концерте за 100 тысяч евро. Кроме того, для участия в выступлении он требует оплаты четырех авиабилетов: двух эконом и двух бизнес-класса. Мокробородова проявила мало интереса к личности заказчика выступления, и Галкин*, столкнувшись с финансовыми проблемами в России и риском потери имущества, находит возможность заработать весьма привлекательной.

С юбилеем 55 лет на сцене Олег Газманов столкнулся с новыми испытаниями в виде проблем с голосом. Он признается, что его голос стал менее гибким, что делает высокие ноты для него все более сложными. Несмотря на это, Газманов не намерен останавливаться и активно работает над созданием новых композиций, радуясь их признанию среди поклонников. Кроме того, артист высказывает свое мнение относительно ситуации с патриотическими песнями на российских медиа-платформах, называя ее «политической историей» и призывая государственные органы к активному вмешательству.

*Признан иноагентом на территории РФ