Нужно выкинуть эти предметы из бардачка до 24 ноября. Иначе останетесь без прав на 1,5 года

С ноября 2024 года в России стартуют масштабные проверки автомобилей, направленные на выявление нарушителей ПДД. Особое внимание инспекторы ГИБДД уделят водителям, которые садятся за руль в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Однако поводом для проверки могут стать и предметы, хранящиеся в вашем автомобиле.

Почему инспекторы заглядывают в бардачок?

По словам специалистов, хранение определённых предметов в машине может вызвать подозрение у инспекторов и повлечь дополнительные проверки. Среди таких вещей:

Бутылки из-под алкоголя

Даже пустые бутылки могут стать основанием для проверки на алкоголь. Это вызвано тем, что такие находки часто ассоциируются с недавним употреблением спиртного. Если водитель откажется пройти тест на трезвость, это грозит лишением водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет.

Медикаменты с запрещёнными веществами

Таблетки, такие как корвалол или валидол, содержат вещества, которые могут быть обнаружены в крови и приравнены к употреблению наркотиков. Верховный суд уже подтвердил, что наличие таких препаратов в организме водителя может стать причиной лишения прав.

Что нужно сделать до конца ноября?

Чтобы избежать неприятностей, водителям рекомендуется провести ревизию своего автомобиля, в частности бардачка.

Уберите все бутылки, даже пустые. Это исключит лишние вопросы со стороны инспекторов.

Проверьте аптечку. Если в ней есть препараты, которые могут вызвать сомнения (например, корвалол), замените их на аналогичные без содержания этанола.

Не оставляйте мусор и упаковки. Любые подозрительные вещи могут стать поводом для проверки.

На что ещё будут обращать внимание?

Помимо содержимого бардачка, сотрудники полиции будут следить за:

состоянием водителя (запах алкоголя, неуверенное поведение);

наличием признаков употребления запрещённых веществ;

состоянием автомобиля (наличие повреждений, которые могут свидетельствовать о недавнем ДТП).

Чем грозит отказ от проверки?

Если инспектор заподозрит, что водитель находится в нетрезвом состоянии, он вправе предложить пройти тест на алкоголь. Отказ от проверки приравнивается к нарушению, и водителя могут лишить прав на срок от 1,5 до 2 лет, а также наложить штраф в размере 30 000 рублей.

Советы водителям

Всегда поддерживайте чистоту в машине. Это поможет избежать лишних подозрений.

Проверяйте аптечку и бардачок перед выездом. Убедитесь, что внутри нет ничего, что может вызвать вопросы.

Избегайте употребления алкоголя и лекарств, влияющих на внимание перед поездкой. Даже минимальные следы в организме могут привести к серьёзным последствиям.

Массовые рейды ГИБДД — это не просто формальность, а серьёзная мера по предотвращению ДТП и повышению безопасности на дорогах. Водителям важно заранее подготовиться и убрать из машины предметы, которые могут стать поводом для подозрений. Это поможет не только избежать штрафов и лишения прав, но и сохранить спокойствие во время проверки.