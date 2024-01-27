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· Алина Алмакаева

Нужно ли сливать первую воду при варке мяса? Шеф-повар дал необходимые советы

Нужно ли сливать первую воду при варке мяса? Шеф-повар дал необходимые советы

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Для создания идеального мясного бульона требуется учесть несколько важных факторов, таких как правильный выбор мяса, качество используемой воды и точные пропорции ингредиентов, а также температура приготовления. Безусловно, тонкости приготовления играют не малую роль.

Примером может служить мнение шеф-повара Ивана Кудряшова, который утверждает, что после закипания мяса не следует сливать воду. Он объясняет, что таким образом мы лишаем бульон насыщенности. Единственной причиной для слива воды являются проблемы с желчным пузырем, желудком или поджелудочной железой. В остальных случаях это лишено смысла. Существует мнение о том, что в первой воде содержится много грязи, однако она удаляется вместе со свертывающимся белком в пене. Рекомендуется также сливать первую воду, если мясо некачественное, однако в идеале оно вообще не должно использоваться.

Важно также постоянно удалять пену в течение всего процесса приготовления, а не только в самом начале. Прилипшую к стенкам кастрюли пену необходимо обязательно удалить. Также желательно убрать жир, который поднимается на поверхность во время готовки мясного бульона.

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