Нужно ли сливать первую воду, когда варите мясо: рассказывает шеф-повар

Для приготовления вкусного мясного бульона необходимо учесть множество факторов, таких как выбор мяса, качество используемой воды, правильное соотношение ингредиентов и оптимальная температура приготовления. Также важно знание тонкостей приготовления этого блюда.

Например, шеф-повар Иван Кудряшов утверждает, что не нужно сливать воду после закипания мяса. Он считает, что таким образом мы лишаем бульон насыщенности. Вода следует сливать только в случае проблем с желчным пузырем, желудком и поджелудочной железой. В остальных случаях нет необходимости в этом. Существует мнение, что в первой воде содержится много грязи, однако все это выводится вместе с свертывающимся белком в пене. Также рекомендуется сливать первую воду, если мясо некачественное, но вообще говоря, лучше не готовить такое мясо вовсе, подчеркнул эксперт.

Более того, пену необходимо постоянно удалять, а не только в начале приготовления. Также важно избавиться от нее, если она прилипла к стенкам кастрюли. Жир, который поднимается на поверхность во время приготовления, тоже следует убирать.

Напомним также, что недавно терапевт и диетолог Маргарита Королева сообщила, что не все виды колбас являются вредными для здоровья. Некоторые из них можно употреблять регулярно. Натуральный полуфабрикат, не содержащий избытка нитритов, соевых компонентов и белковых смесей, вполне подойдет для ежедневного потребления. Диетолог подчеркнула, что полезной можно считать любую колбасу, приготовленную из качественного мяса в домашних условиях. Такой продукт можно употреблять постоянно, но в небольших количествах - всего несколько кусочков в день.