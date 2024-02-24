Новости России
· Алина Алмакаева

Нужно ли сливать первую воду, когда варите мясо: рассказывает шеф-повар

Нужно ли сливать первую воду, когда варите мясо: рассказывает шеф-повар

Подписаться в Telegram

Для приготовления вкусного мясного бульона необходимо учесть множество факторов, таких как выбор мяса, качество используемой воды, правильное соотношение ингредиентов и оптимальная температура приготовления. Также важно знание тонкостей приготовления этого блюда.

Например, шеф-повар Иван Кудряшов утверждает, что не нужно сливать воду после закипания мяса. Он считает, что таким образом мы лишаем бульон насыщенности. Вода следует сливать только в случае проблем с желчным пузырем, желудком и поджелудочной железой. В остальных случаях нет необходимости в этом. Существует мнение, что в первой воде содержится много грязи, однако все это выводится вместе с свертывающимся белком в пене. Также рекомендуется сливать первую воду, если мясо некачественное, но вообще говоря, лучше не готовить такое мясо вовсе, подчеркнул эксперт.

Более того, пену необходимо постоянно удалять, а не только в начале приготовления. Также важно избавиться от нее, если она прилипла к стенкам кастрюли. Жир, который поднимается на поверхность во время приготовления, тоже следует убирать.

Напомним также, что недавно терапевт и диетолог Маргарита Королева сообщила, что не все виды колбас являются вредными для здоровья. Некоторые из них можно употреблять регулярно. Натуральный полуфабрикат, не содержащий избытка нитритов, соевых компонентов и белковых смесей, вполне подойдет для ежедневного потребления. Диетолог подчеркнула, что полезной можно считать любую колбасу, приготовленную из качественного мяса в домашних условиях. Такой продукт можно употреблять постоянно, но в небольших количествах - всего несколько кусочков в день.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

22 часа назад

В Нижнекамске неизвестные расстреляли домашних собак

Лонгриды

19 часов назад

Готовимся пересесть на лодки? Ждать ли в Казани сильное половодье из-за рекордных снегопадов

удаление плесени москва цена

Новости Татарстана

день назад

В Казани пятиклассник выпал с балкона и разбился насмерть

Интересное в Казани

3 дня назад

Профессиональная чистка: ключ к здоровью зубов и организма

вирпул ремонт варочных в Москве

Новости Татарстана

23 часа назад

Новый театр им. Камала в Казани станет круглосуточным

Новости Татарстана

день назад

В Казани снова зафиксированы 10-бальные пробки

Новости Казани

день назад

В Казани встали трамваи из-за схода вагона с путей

Новости Татарстана

день назад

Путин: полет на Ту-160М оставил хорошие впечатления
Лонгриды
19 часов назад

Готовимся пересесть на лодки? Ждать ли в Казани сильное половодье из-за рекордных снегопадов

Готовимся пересесть на лодки? Ждать ли в Казани сильное половодье из-за рекордных снегопадов

Новости Татарстана

19 минут назад

В 2024 году в РТ проведут капремонт 669 многоквартирных домов

Новости Казани

24 минуты назад

«Ак Барс» сыграет с «Амуром» в Казани в матче КХЛ

Новости Татарстана

2 часа назад

В Казани на «Играх будущего» будут парады косплееров

Новости Татарстана

22 часа назад

В Нижнекамске неизвестные расстреляли домашних собак
Без цензуры и точных сроков: когда сериал «Слово пацана» о казанских группировках покажут по федеральному ТВ
Лонгриды
2 дня назад

Без цензуры и точных сроков: когда сериал «Слово пацана» о казанских группировках покажут по федеральному ТВ

Новости Татарстана

22 часа назад

Минниханов встретился с послом Филиппин в РФ Игорем Гарлитом Байленом

Новости Татарстана

22 часа назад

Минниханов поздравил бойцов СВО с Днем защитника Отечества

Новости Татарстана

23 часа назад

Новый театр им. Камала в Казани станет круглосуточным
18 вариантов: где и как отметить день рождения в Казани
Гид по скидкам Казани
5 дней назад

18 вариантов: где и как отметить день рождения в Казани