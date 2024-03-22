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· Артем Акчурин

Нужно два стакана для настоя: стало известно, чем нужно поливать денежное дерево – вырастет до потолка

Нужно два стакана для настоя: стало известно, чем нужно поливать денежное дерево – вырастет до потолка

serissa.ru

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Денежное дерево обычно ассоциируется с неприхотливым домашним растением. Недостаток полезных веществ может полностью остановить его рост, поэтому необходимо своевременно принимать меры. Сообщают Хибины.ру.

На данный момент существует множество подкормок для денежного дерева, но спешить тратить деньги не стоит. Есть другой метод, который является ещё более эффективным.

Для приготовления настоя вам понадобится 2 стакана измельченной яичной скорлупы и 2 литра воды. Измельчите скорлупу при помощи кофемолки или блендера, и переложите полученный порошок в глубокую ёмкость. Залейте его водой. Положите полученный раствор настаиваться в течение 5 дней при комнатной температуре, после чего можете приступить к поливу денежного дерева.

Достаточно поливать комнатное растение этим настоем всего лишь раз в 2 недели. Яичная скорлупа содержит большое количество кальция и других микроэлементов, необходимых для нормального роста и развития денежного дерева.

Уже после нескольких поливов вы заметите, что ствол дерева станет крепче и шире, что положительно скажется на активном росте цветка.

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