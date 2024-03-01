Нутрициолог Гадельмурзина объяснила, какие продукты нужно есть в марте, чтобы не заболеть

Во время беседы с онлайн изданием «Подмосковье сегодня», врач-нутрициолог Динара Гадельмурзина раскрыла, какие продукты следует употреблять в марте для укрепления здоровья.





Гадельмурзина отметила, что обычно март считается месяцем, когда организму необходимы дополнительные витамины. Тем не менее, современные исследования показывают, что при существующих условиях, когда овощи и фрукты доступны круглый год, полное отсутствие поступления витаминов в организм невозможно.Тем не менее, эксперт указала, что у некоторых людей все же может возникнуть гиповитаминоз - состояние, связанное с недостатком витаминов. В этом случае, особенно актуальным становится витамин Д. По словам специалиста, в марте следует употреблять сезонные овощи и фрукты, такие как капуста, лук, морковь, киви и грейпфрут. Нутрициолог также добавила, что для восполнения витамина Д рацион должен включать морскую рыбу, орехи, яйца и сливочное масло.