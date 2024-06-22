Ну вот и началось: неприятные впечатления туристов от пребывания на Черном море — в Сочи отдыхающие не «бздыхи»

С началом курортного сезона 2024 года, многие туристы, выбравшие для отдыха Черное море, столкнулись с рядом неожиданностей, которые омрачили их ожидания.

Проблемы начались с переполненных пляжей и высоких цен, но не ограничились ими.

Неприязнь местных и цветение воды

Одним из основных разочарований для отдыхающих стало отношение местных жителей. Туристы столкнулись с тем, что их стали называть «бздыхами» — прозвищем, которое оказалось крайне неприятным. Несмотря на это, большинство отдыхающих предпочли не вступать в конфликты, стремясь сохранить позитивное настроение в отпуске.

Кроме того, в водах Анапы, Геленджика и Новороссийска наблюдалось цветение водорослей камки, что придало воде непривлекательный зеленый цвет. Хотя температура воды и оставалась пригодной для купания (24-28 градусов), визуальный аспект и качество воды оставляли желать лучшего.

Другие природные явления

Кроме цветения водорослей, отдыхающим могли помешать и другие природные явления:

Штормы и сильные волны: Черное море известно своими внезапными штормами, особенно в переходные сезоны, что делает купание опасным.

Медузы: Летом в водах Черного моря часто появляются медузы, контакт с которыми может привести к болезненным ожогам.

Заморы рыбы: Иногда в море происходят массовые заморы рыбы из-за падения уровня кислорода в воде, что ведет к загрязнению пляжей и неприятному запаху.

Красные приливы: Массовое цветение микроводорослей иногда окрашивает воду в ярко-красный цвет и может сопровождаться выделением токсинов.

Подъем сероводорода: В глубинах Черного моря находятся залежи сероводорода, который может выделяться в атмосферу, делая пребывание на пляже небезопасным.

Несмотря на все перечисленные трудности, Черное море продолжает привлекать туристов благодаря своей красоте и доступности. Однако, чтобы отдых остался приятным, важно быть готовым к возможным природным и социальным вызовам, и, возможно, искать более тихие и уединенные места для летнего отдыха, сообщает pg13.