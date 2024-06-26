Ну вот и началось: негативные впечатления туристов от пребывания на Черном море — в Сочи отдыхающие не «бздыхи»

Летний сезон на популярных курортах Черного моря каждый год привлекает множество туристов, жаждущих насладиться солнцем и морем. Однако, кроме традиционных прелестей отдыха, как переполненные пляжи и высокие цены, отдыхающие сталкиваются с рядом неожиданных «но».

Местные не всегда рады туристам

По словам отдыхающих, не все местные жители рады видеть туристов. Некоторые из них выражают своё недовольство, используя не самые лестные выражения, такие как «бздыхи». Это новое прозвище вызвало возмущение среди отдыхающих, которые не ожидали такого отношения.

Зеленые воды: купаться или нет?

Туристов в Анапе, Геленджике и Новороссийске ждал ещё один сюрприз — зеленоватый оттенок прибрежных вод. Это явление, вызванное активным цветением водорослей, озадачило многих. Несмотря на то, что температура воды остается комфортной для купания, мутный цвет воды многих отпугнул.

Что ещё может омрачить отдых на Черном море?

Помимо водорослей, на отдыхающих могут поджидать и другие «сюрпризы»:

Штормы и высокие волны, особенно в межсезонье.

Медузы, контакт с которыми может привести к ожогам.

Массовые заморы рыбы, влияющие на чистоту пляжей и создающие неприятный запах.

«Красные приливы» — явление, связанное с цветением микроводорослей, которое может быть опасно из-за выделения токсинов.

Подъем сероводорода из глубин, что делает воздух непригодным для дыхания.

Отправляясь на отдых к Черному морю, важно быть готовым к различным природным явлениям, которые могут как добавить уникальности вашему отдыху, так и создать некоторые неудобства, сообщает pg13.ru.