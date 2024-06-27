Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Ну вот и началось: досадные впечатления туристов от пребывания на Черном море — в Сочи отдыхающие не «бздыхи»

Каждое лето тысячи туристов стремятся на популярные курорты Черного моря, чтобы насладиться солнцем, пляжами и морскими купаниями. Однако отдых на этих известных берегах не всегда оказывается таким безоблачным.

imghub.ru

Подписаться в Telegram

Каждое лето тысячи туристов стремятся на популярные курорты Черного моря, чтобы насладиться солнцем, пляжами и морскими купаниями. Однако отдых на этих известных берегах не всегда оказывается таким безоблачным, как могло бы показаться на первый взгляд.

Не всем рады

Многие туристы сталкиваются с неожиданным недовольством со стороны местных жителей. Некоторые из них открыто выражают свои чувства, обзывая приезжих «бздыхами», что вызывает у туристов недоумение и разочарование. Это напряженное отношение может испортить впечатление от отдыха и создать неприятную атмосферу.

Зеленые берега: купаться или нет?

Ещё одним неожиданным явлением для отдыхающих в таких городах, как Анапа, Геленджик и Новороссийск, стал зеленоватый оттенок морской воды. Этот цвет воды является результатом активного цветения водорослей, что значительно смущает многих туристов. Хотя температура воды и остаётся приятной для купания, мутный цвет делает пребывание в воде менее привлекательным.

Другие неожиданности

Туристы, выбравшие для отдыха курорты Черного моря, могут столкнуться с рядом непредвиденных природных явлений:

Штормы и возвышенные волны, особенно в переходные сезоны, которые могут помешать купанию.

Медузы, при контакте с которыми возможны ожоги.

Массовый погиб рыб, портящий чистоту пляжей и создающий неприятные запахи.

Жуткие приливы морской воды, окрашенной в красный цвет, вызванные размножением микроводорослей, опасные из-за токсинов, которые они выделяют.Выход сероводорода из морских глубин, делающий воздух трудным для дыхания. Эти природные явления добавляют уникальности к отдыху на Черном море, но также могут создать серьезные неудобства и даже представлять опасность для здоровья, о чем сообщает информационный портал pg13.

Советы для туристов

Перед тем как отправиться на отдых к Черному морю, важно учесть возможные природные явления и подготовиться к ним. Информированность о текущих условиях и возможных рисках поможет сделать ваш отдых более приятным и безопасным.

Отправляясь в путешествие, всегда полезно иметь план на случай непредвиденных обстоятельств и быть готовым к различным природным и социальным вызовам, которые могут встретиться на вашем пути.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

Цены на тепло в Татарстане не вырастут на 60‑70%

Полезное

день назад

К концу года ипотека станет доступнее: мнение экспертов

вызов травли тараканов в квартире

Новости Казани

день назад

В Казани автоледи протащила 12-летнего подростка на машине через перекресток

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Создайте свой уникальный дом: руководство для казанцев по выгодному строительству в 2024 году

ремонт электронных часов в Казани

Новости Татарстана

17 часов назад

В Челнах умер 51-летний лучший инспектор Юрий Гарькавый ДПС в РФ

Новости Казани

день назад

Около 3 домов на Ямашева организуют одностороннее движение и запретят парковку

Новости Татарстана

день назад

В Нижнекамске дома оказались затоплены после ливня

Новости Татарстана

день назад

Татарстанка ударила сотрудницу РЖД в электричке и сорвала стоп-кран

Новости Казани

22 часа назад

В Казани под Миллениумом 30 июня можно будет сдать вторсырье и одежду
Лонгриды
10 часов назад

«Первый семестр закончится в марте»: КФУ продолжает удивлять студентов нововведениями из-за саммита БРИКС

«Первый семестр закончится в марте»: КФУ продолжает удивлять студентов нововведениями из-за саммита БРИКС

Новости Татарстана

12 часов назад

В Татарстане 7 июля запретят ходить судам вокруг Свияжска

Новости Казани

13 часов назад

До конца 2024 года в Казани оцифруют данные 8 кладбищ

Новости Казани

15 часов назад

В Казани прошёл кастинг Международного конкурса красоты «Мисс  Офис – 2024»

Новости Казани

16 часов назад

Заболевший ботулизмом казанец Шарипов ведет блог о восстановлении
Турист пожаловался на слишком высокие цены в Казани
Новости Казани
13 часов назад

Турист пожаловался на слишком высокие цены в Казани

Новости Казани

16 часов назад

Заболевший ботулизмом казанец Алмаз Шарипов ведет блог о восстановлении

Новости Казани

16 часов назад

В Казани появится парковка на крыше у ТЦ «Республика»

Новости Казани

19 часов назад

Жители 2 поселков в Казани боятся умереть после отключения воды
Солнечные очки, кепки, полотенца: собираем пляжную сумку
Интересное в Казани
6 дней назад

Солнечные очки, кепки, полотенца: собираем пляжную сумку

В Казанской гордуме предложили переименовать микрорайон М14
Новости Казани
14 часов назад

В Казанской гордуме предложили переименовать микрорайон М14