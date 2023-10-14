Новости России
· Алина Алмакаева

Новый удар по бюджету: власти анонсировали рекордную индексацию ЖКХ

Новый удар по бюджету: власти анонсировали рекордную индексацию ЖКХ

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В 2024 году возможно увеличение стоимости ЖКХ услуг в связи с ростом цен на электроэнергию и газ. Согласно прогнозу, начиная с 1 июля 2024 года, газ станет дороже на 11,2%, а электричество на 8,9%. Эти цифры являются наивысшими показателями роста стоимости услуг ЖКХ по сравнению с прогнозами на 2025 и 2026 годы (8,2% и 3% для газа, и 6% и 5% для электроэнергии соответственно).

Ранее представители ЛДПР высказали предложение о проведении бухгалтерского аудита для управляющих компаний ЖКХ с целью контроля финансовых потоков. Однако эксперты не уверены в эффективности такого шага, поскольку расходы на аудиторские услуги в конечном итоге перенесутся на российских потребителей.

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