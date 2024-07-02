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Новый прогноз погоды на начало июля: «Жара покинет нас уже в ближайшие дни»

Метеорологи представили новые данные о погодных условиях для Центральной России на первую декаду июля.

9111.ru

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Метеорологи представили новые данные о погодных условиях для Центральной России на первую декаду июля. Согласно последним прогнозам, начало месяца будет отмечено высокими температурами, но жара уйдет несколько раньше, чем предполагалось ранее.

Температурные колебания

В первые пять дней июля дневные температуры будут достигать отметок в +29...+33 градуса, при этом пик жары придется на 4 июля. Ночные температуры в этот период будут варьироваться между +17 и +20 градусами, с максимальным повышением в ночь с 3 на 4 июля.

Изменения в погоде

Однако уже начиная с 5 июля, погода принесет облегчение жителям региона. Дневная температура снизится до более комфортных +23...+25 градусов. Это контрастирует с предыдущими прогнозами, которые обещали продолжение жарких дней до 8 июля.

Осадки и ветер

В отношении осадков, ожидается, что они выпадут 6 июля и составят примерно 10,7 мм, что является 17% от месячной нормы. Погода в основном будет малооблачной в течение первых десяти дней июля. Скорость ветра будет колебаться от 2 до 4 метров в секунду, что создаст дополнительное ощущение прохлады после дней жары.

Этот обновленный прогноз дает жителям и гостям Центральной России возможность лучше планировать свою деятельность на первые дни летнего месяца, адаптируясь к изменениям погоды. Несмотря на краткосрочную жару, большая часть первой декады июля обещает быть более комфортной и приятной.

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