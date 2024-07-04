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Новый прогноз погоды на начало июля: «Жара оставит россиян уже в ближайшие дни»

Синоптики обновили прогноз погоды для Центральной России, обещая жаркое начало июля, за которым последует значительное похолодание уже к середине месяца.

vsegda-pomnim.com

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Синоптики обновили прогноз погоды для Центральной России, обещая жаркое начало июля, за которым последует значительное похолодание уже к середине месяца. Такая корректировка позволит жителям и гостям региона лучше спланировать свои активности на открытом воздухе.

Детальный прогноз на начало июля

Первые пять дней июля обещают быть настоящим летом: температура воздуха днем может достигнуть отметок в +29...+33 градуса Цельсия. Ночные температуры также будут высокими, ожидается +17...+20 градусов. Особенно жарким станет 4 июля.

Прохладное облегчение

По прогнозам, уже с 5 июля начнется постепенное снижение температуры до более комфортных +23...+25 градусов. Это изменение наступит раньше предполагаемых сроков, так как ранее ожидалось, что жара сохранится до 8 июля.

Осадки и ветер

6 июля ожидается дождь с количеством осадков около 10,7 мм, что добавит свежести после жарких дней. Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 2-4 м/с, усиливая ощущение прохлады.

Этот обновленный прогноз позволит максимально комфортно провести время на улице, избегая изнуряющей жары и наслаждаясь приятными летними днями. Синоптики советуют гражданам следить за дальнейшими обновлениями погоды, чтобы оптимально планировать свои мероприятия и поездки.

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