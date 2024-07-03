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Новый прогноз погоды на начало июля: «Жара оставит нас уже в ближайшие дни»

В Центральной России начало июля будет жарким, но уже с середины месяца ожидается комфортная погода. Синоптики скорректировали прогнозы и обещают более прохладную вторую неделю июля, чем предполагалось ранее.

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В Центральной России начало июля будет жарким, но уже с середины месяца ожидается комфортная погода. Синоптики скорректировали прогнозы и обещают более прохладную вторую неделю июля, чем предполагалось ранее.

  • Жаркие дни:

Первые пять дней июля порадуют летним теплом: днем столбик термометра будет подниматься до +29...+33C.

Самым жарким днем станет 4 июля. Ночью в этот период также будет тепло: +17...+20C.

  • Освежающая прохлада:

Уже 5 июля жара начнет спадать, и дневная температура понизится до комфортных +23...+25C.

Ранее прогнозировалось, что высокие температуры продержатся до 8 июля, однако последние данные указывают на более раннее похолодание.

  • Осадки и ветер:

6 июля пройдет дождь, ожидается около 10,7 мм осадков.

Ветер северо-западного направления, 2-4 м/с, усилит ощущение прохлады.

Обновленный прогноз погоды позволит жителям и гостям Центральной России скорректировать свои планы и насладиться приятной погодой в начале июля. Кратковременная жара быстро сменится комфортной температурой, что сделает отдых на свежем воздухе еще более приятным.

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