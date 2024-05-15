В рамках последнего пленарного заседания Совета Федерации, обсуждавшего вопрос о назначении нового руководителя Министерства обороны России, Андрей Белоусов выступил с заявлением о текущей политике комплектования армии. Он акцентировал внимание на том, что текущие меры не включают мобилизацию.

На заседании, где рассматривалась его кандидатура на министерскую должность, Белоусов подчеркнул: «Мне важно убедиться, что журналисты четко понимают: мы не обсуждаем мобилизацию или экстренные действия». Вместо этого, он разъяснил, что действующая стратегия включает системные призывные и контрактные практики.

Далее Белоусов указал на первоочередные задачи Министерства, касающиеся снабжения войск, участвующих в специальных военных операциях. «Наши войска нуждаются в новейших поставках военной техники, артиллерии, ракет, а также в средствах защиты, связи и радиоэлектронной борьбы», — отметил он.

Кандидат на пост министра подчеркнул необходимость ежедневной активности и постоянного взаимодействия для эффективной реализации ежемесячных планов. Это требует тщательной координации и постоянного мониторинга для достижения поставленных целей, сообщает ТАСС.

Президент Владимир Путин, предложивший Андрея Белоусова на роль министра обороны, подчеркивает стремление к усилению внутренних процедур в области комплектации и технического оснащения армии, что становится ключевым в современной военной стратегии России.