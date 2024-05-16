Новый министр обороны Белоусов высказался о возможности мобилизации в России

Во время последнего пленарного заседания Совета Федерации, на котором обсуждалось назначение нового министра обороны России, Андрей Белоусов выразил свою позицию по текущей политике комплектования вооружённых сил.

В рамках заседания, где рассматривалась его кандидатура, Белоусов ясно заявил, что актуальные вопросы не связаны с мобилизацией. «Мы продолжаем придерживаться проверенных методов призыва и контрактной службы, без внедрения экстренных мер,» — подчеркнул он.

Далее Белоусов акцентировал внимание на первоочередных задачах Министерства, особенно подчеркнув важность снабжения войск, участвующих в специальных операциях. «Наш приоритет — обеспечение войск современной военной техникой и средствами защиты для поддержания высокого уровня готовности,» — отметил он, сообщает ТАСС.

Президент Владимир Путин, который выдвинул кандидатуру Белоусова, также подчеркнул значимость укрепления внутренних процессов в области военного оснащения и комплектации, что играет ключевую роль в стратегии оборонной политики страны.

Такой подход позволяет обеспечить стабильность и эффективность в работе вооружённых сил, способствуя более стратегическому и планомерному развитию военных ресурсов России.