Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Новый министр обороны Белоусов высказался о возможности мобилизации в России

Во время последнего пленарного заседания Совета Федерации, на котором обсуждалось назначение нового министра обороны России, Андрей Белоусов выразил свою позицию по текущей политике комплектования вооружённых сил.

mixyfotos.ru

Подписаться в Telegram

Во время последнего пленарного заседания Совета Федерации, на котором обсуждалось назначение нового министра обороны России, Андрей Белоусов выразил свою позицию по текущей политике комплектования вооружённых сил.

В рамках заседания, где рассматривалась его кандидатура, Белоусов ясно заявил, что актуальные вопросы не связаны с мобилизацией. «Мы продолжаем придерживаться проверенных методов призыва и контрактной службы, без внедрения экстренных мер,» — подчеркнул он.

Далее Белоусов акцентировал внимание на первоочередных задачах Министерства, особенно подчеркнув важность снабжения войск, участвующих в специальных операциях. «Наш приоритет — обеспечение войск современной военной техникой и средствами защиты для поддержания высокого уровня готовности,» — отметил он, сообщает ТАСС.

Президент Владимир Путин, который выдвинул кандидатуру Белоусова, также подчеркнул значимость укрепления внутренних процессов в области военного оснащения и комплектации, что играет ключевую роль в стратегии оборонной политики страны.

Такой подход позволяет обеспечить стабильность и эффективность в работе вооружённых сил, способствуя более стратегическому и планомерному развитию военных ресурсов России.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

18 часов назад

Александр Шапиро: «Если "Ак Барс" дойдет до полуфинала кубка, то будет положительный результат»

Интересное в Казани

3 часа назад

Весенний подарок от «Галамарта» всем покупателям: любой второй товар – всего за 1 рубль в магазинах сети!

травмпункт наро фоминск круглосуточно

Новости Татарстана

21 час назад

В РТ ожидается от -7 до +18 градусов

Новости Татарстана

день назад

ПВО сбили украинский БПЛА над Татарстаном

стрижка итальянка в Казани

Новости Татарстана

день назад

В РТ нашли новый способ мошенничества через Wi-Fi

Новости Татарстана

день назад

Талибы* прибыли в Казань

Новости Казани

день назад

В Казани ответили на жалобы жителей об отмене автобуса №37а

Новости Татарстана

день назад

Путин позвал Си Цзиньпиня в Казань
Новости Татарстана
23 часа назад

В РТ запустят сухопутный зерновой хаб

В РТ запустят сухопутный зерновой хаб

Новости Казани

13 минут назад

На стенах Казанского Кремля проведут световое шоу

Полезное

день назад

Все, конец!? Отмена ипотеки огорчила всех Россиян. Чего ждать в этом году?

Новости Казани

23 минуты назад

Парк «Савиново» в Казани будет площадкой для проведения «Чистых игр»

Новости Казани

58 минут назад

В Советском районе Казани новые проезды получили официальные названия
Спортсменка из Татарстана Ксения завоевала золото на Чемпионате Европы по самбо
Новости Татарстана
5 дней назад

Спортсменка из Татарстана Ксения завоевала золото на Чемпионате Европы по самбо

Новости Татарстана

час назад

В РТ пересмотрели схему продажи путевок в детские лагеря

Новости Казани

2 часа назад

Рашид Рахимов рассказал о возможном продлении контракта с казанским «Рубином»

Новости Татарстана

20 часов назад

Участники «Движения первых» из РТ летом могут полететь в Турцию
Вырастить ребенка счастливым: Топ нужных вещей для каждой мамы
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

Вырастить ребенка счастливым: Топ нужных вещей для каждой мамы