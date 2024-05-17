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Новый министр обороны Белоусов высказался о возможности мобилизации в РФ

Кандидатура Андрея Белоусова была представлена на рассмотрение на должность министра обороны, и в ходе заседания он поделился своим видением стратегии комплектования вооружённых сил страны.

mirtesen.ru

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Во время последнего пленарного заседания Совета Федерации России обсуждался вопрос назначения нового министра обороны. Кандидатура Андрея Белоусова была представлена на рассмотрение, и в ходе заседания он поделился своим видением стратегии комплектования вооружённых сил страны.

Андрей Белоусов, выдвинутый на этот пост Президентом Владимиром Путиным, сделал акцент на продолжении использования проверенных методов военного набора, опровергнув слухи о возможной мобилизации. «Мы остаёмся верны традиционной системе призыва и контрактной службы, без прибегания к экстренным мерам», — заявил Белоусов.

Особое внимание кандидат на пост министра уделил вопросам снабжения войск, участвующих в специальных операциях. Он подчеркнул, что приоритетом для Министерства обороны является обеспечение армии современным военным оборудованием и защитными средствами. Это, по словам Белоусова, ключ к поддержанию высокого уровня готовности и оперативности войск.

Президент Путин также выразил поддержку этому направлению, отметив важность укрепления внутренних процессов в области военного оснащения и комплектации. Этот стратегический подход предполагает не только укрепление оборонной мощи, но и создание условий для более планомерного и стратегического развития военных ресурсов страны.

Таким образом, назначение нового министра обороны может стать поворотным моментом в развитии военной стратегии России, обеспечивая стабильность и укрепляя позиции страны на международной арене.

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