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Новый министр обороны Андрей Белоусов высказался о возможности мобилизации в РФ

Андрей Белоусов, новый министр обороны Российской Федерации, высказался о начале новой волны мобилизации в нашей стране.

rk.karelia.ru

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На последнем пленарном заседании Совета Федерации России был рассмотрен вопрос о назначении нового министра обороны. Кандидатура Андрея Белоусова, представленная Президентом Владимиром Путиным, вызвала обсуждение стратегии комплектования Вооруженных сил страны.

Андрей Белоусов подчеркнул свою приверженность использованию проверенных методов военного набора, опровергая слухи о возможной мобилизации. «Мы остаёмся верны традиционной системе призыва и контрактной службы, без прибегания к экстренным мерам», — заявил он во время заседания. Это заявление подчеркивает стабильность текущей военной политики и отказ от радикальных изменений.

Белоусов также акцентировал внимание на снабжении войск, участвующих в специальных операциях. По его словам, приоритетом для Министерства обороны является обеспечение армии современным военным оборудованием и защитными средствами, что является ключом к поддержанию высокого уровня готовности и оперативности войск.

Президент Путин поддержал этот подход, отметив важность укрепления внутренних процессов в области военного оснащения и комплектации. Этот стратегический подход предполагает не только укрепление оборонной мощи, но и создание условий для более планомерного и стратегического развития военных ресурсов страны.

Это назначение может стать поворотным моментом в развитии военной стратегии России, обеспечивая стабильность и укрепляя позиции страны на международной арене. Такие изменения в высшем военном ведомстве отражают стремление к обеспечению безопасности и развитию военного потенциала России в соответствии с современными вызовами и угрозами.

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