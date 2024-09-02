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Новые штрафы до 400 тысяч уже с сентября: кого из автомобилистов коснется?

Новые изменения в законодательстве, касающиеся ...

readovka67.ru

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Новые изменения в законодательстве, касающиеся водителей и перевозчиков, вступают в силу с 1 сентября 2024 года. Эти меры направлены на повышение безопасности пассажиров и регулирование деятельности перевозчиков.

Важные поправки затрагивают вопросы страхования, ответственности и даже предусматривают новые штрафы за нарушения.

Основные изменения:

  • Страхование пассажиров такси: согласно новым правилам, пассажиры такси при ДТП могут рассчитывать на компенсацию до двух миллионов рублей. Водители, у которых не будет страхового полиса ОСГОП, рискуют получить значительные штрафы.
  • Штрафы за нелегальные перевозки: перевозчики, работающие без соответствующей лицензии, теперь могут столкнуться с штрафами до 400 тысяч рублей. Это касается всех видов городского наземного транспорта, включая автобусы и троллейбусы.
  • Защита прав инвалидов и детей: закон ужесточает наказания за высадку из транспорта инвалидов и детей. Водители, нарушающие эти правила, будут штрафоваться на суммы до 30 тыс. рублей.
  • Упрощенное оформление штрафов: Водители, не оплатившие проезд по платным дорогам, смогут воспользоваться 50% скидкой на штраф, если уплатят его в течение 20 дней после вынесения постановления.

Эти изменения призваны улучшить безопасность и комфорт пассажиров, а также повысить ответственность перевозчиков. Подробности этих нововведений стали известны благодаря объяснениям в «Парламентской газете», где зампред Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев поделился деталями предстоящих правил.

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