Новые штрафы до 400 тысяч уже с сентября: кого из автомобилистов коснется?

Новые изменения в законодательстве, касающиеся водителей и перевозчиков, вступают в силу с 1 сентября 2024 года. Эти меры направлены на повышение безопасности пассажиров и регулирование деятельности перевозчиков.

Важные поправки затрагивают вопросы страхования, ответственности и даже предусматривают новые штрафы за нарушения.

Основные изменения:

Страхование пассажиров такси: согласно новым правилам, пассажиры такси при ДТП могут рассчитывать на компенсацию до двух миллионов рублей. Водители, у которых не будет страхового полиса ОСГОП, рискуют получить значительные штрафы.

Штрафы за нелегальные перевозки: перевозчики, работающие без соответствующей лицензии, теперь могут столкнуться с штрафами до 400 тысяч рублей. Это касается всех видов городского наземного транспорта, включая автобусы и троллейбусы.

Защита прав инвалидов и детей: закон ужесточает наказания за высадку из транспорта инвалидов и детей. Водители, нарушающие эти правила, будут штрафоваться на суммы до 30 тыс. рублей.

Упрощенное оформление штрафов: Водители, не оплатившие проезд по платным дорогам, смогут воспользоваться 50% скидкой на штраф, если уплатят его в течение 20 дней после вынесения постановления.

Эти изменения призваны улучшить безопасность и комфорт пассажиров, а также повысить ответственность перевозчиков. Подробности этих нововведений стали известны благодаря объяснениям в «Парламентской газете», где зампред Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев поделился деталями предстоящих правил.