Новые штрафы до 400 тысяч уже с 1 сентября: кого из российских автомобилистов коснется?

Начиная с сентября 2024 года, в сфере транспортных услуг начнут действовать обновленные правила, которые охватывают как пассажиров, так и операторов такси и городского транспорта.

Целью данных изменений является повышение безопасности на дорогах и установление более справедливых условий работы для всех участников транспортного процесса.

Ключевое новшество: обязательное страхование для водителей такси

Одной из важнейших новаций становится введение обязательного страхования ответственности для водителей такси. Теперь каждый таксист должен оформить полис ОСГОП, который покрывает риски, связанные с возможным вредом здоровью или имуществу пассажиров в случае аварий. Максимальная выплата по такому полису может достигать до двух миллионов рублей. Наличие страхового полиса станет обязательным условием для включения в реестр легальных перевозчиков, а его отсутствие повлечет за собой серьезные штрафы. Это нововведение направлено на укрепление доверия к такси как виду транспорта и на усиление защиты прав потребителей.

Ужесточение мер против нелегальных перевозок

Законодательство вводит строгие меры против нелегальных перевозок, значительно увеличивая размеры штрафов. Теперь за перевозки без соответствующей лицензии взимается штраф до 400 тысяч рублей, а за нарушение условий лицензии — до 200 000 рублей. Эти штрафы призваны обеспечить прозрачность в сфере перевозок и гарантировать безопасность пассажиров.

Послабления и новые штрафные меры

Вводятся также некоторые послабления, например, возможность уплаты штрафа за проезд по платной дороге со скидкой, если оплата производится быстро. Вместе с тем, закон ужесточает наказания за высадку из транспорта детей и людей с инвалидностью, устанавливая штрафы для водителей, нарушающих эти правила.

Отмена и снижение некоторых штрафов

Также были отменены или снижены некоторые штрафы: теперь разрешена стоянка городского транспорта в неустановленных местах в ночное время, а штрафы за отсутствие утвержденной карты маршрута для регулярных перевозок пассажиров уменьшены с 300 000 до 50 000 рублей.

Эти законодательные обновления направлены на создание более безопасных и комфортных условий для пассажиров и работников транспортной отрасли, делая перевозки более доступными и надежными, укрепляя при этом законное поле деятельности всех участников процесса, сообщает pnp.ru.