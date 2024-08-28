Новые штрафы до 400 000 уже с 1 сентября: кого из автомобилистов коснется?

Начиная с 1 сентября 2024 года, вводятся важные изменения в законодательство, регулирующее транспортную отрасль в России. Эти изменения коснутся как водителей, так и пассажиров общественного транспорта, включая такси, и направлены на усиление контроля и защиты прав пассажиров.

Ужесточение и обновление штрафных санкций

Одним из ключевых нововведений станет увеличение компенсаций для пассажиров, пострадавших в ДТП в такси, которые теперь могут составить до двух миллионов рублей. Водителям, у которых не будет страховки, грозит штраф. Закон также предусматривает более строгие штрафы за высадку из транспорта лиц с инвалидностью и значительно увеличивает штрафы за выполнение перевозок без соответствующей лицензии.

Введение послаблений

Нововведения также включают в себя некоторые послабления, например, возможность оплаты штрафов за проезд по платным дорогам со скидкой. Это предложение направлено на снижение финансовой нагрузки на водителей и упрощение административных процедур.

Изменения в штрафах за нарушения

Законодательство повышает максимальный штраф за нелегальные перевозки до 400 тысяч рублей. За серьезные нарушения лицензионных условий штрафы могут достигать 200 тысяч рублей. Компании, занимающиеся коммерческой перевозкой пассажиров и багажа без соответствующих разрешений, могут столкнуться с штрафами до 300 тысяч рублей.

Снижение некоторых штрафов

Закон также снижает штрафы за отсутствие карты маршрута при выполнении регулярных перевозок, уменьшая их с 300 тысяч рублей до 50 тысяч. Штрафы за неправильную ночную стоянку общественного транспорта также были отменены.

Усиленная защита для определенных групп пассажиров

Закон уточняет, что дети и лица с ограниченными возможностями не могут быть высажены из транспорта под любым предлогом. Штрафы за нарушение этого правила увеличены до 30 тысяч рублей для должностных лиц.

Михаил Терентьев, заместитель председателя Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, подчеркнул, что эти меры направлены на обеспечение безопасности и справедливого обращения с пассажирами, а также на защиту наиболее уязвимых групп населения от возможных негативных последствий.

Эти изменения призваны не только повысить прозрачность и безопасность перевозок, но и облегчить административные процедуры для водителей и управляющих компаниями, улучшая при этом общие условия путешествий и транспортного сервиса, сообщает «Парламентская газета».