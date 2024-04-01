Новые правила: в России начнут считать плату за вывоз мусора по-другому

Согласно информации от PRIMPRESS, в ближайшее время ожидаются изменения в правилах пересмотра тарифов на вывоз мусора в случае отсутствия жильцов.

Ирина Сивакова, кандидат юридических наук, рассказала об этих нововведениях. Как пояснила эксперт, принятые нормы, введенные еще в прошлом году, не функционируют должным образом согласно закону.

По первоначальному плану, с 1 марта 2023 года собственники квартир могли бы запросить перерасчет оплаты за вывоз ТКО, если их не было дома более пяти дней. Однако, согласно словам юриста, владельцы жилья столкнулись с отказами в пересчете. Даже при наличии документов об отсутствии было сложно доказать, что само отсутствие владельца квартиры не привело к образованию мусора.

Представители Минстрой РФ пояснили, что проблема связана с тем, что процесс вывоза ТКО при раздельном сборе мусора оценивается по-разному, и новые правила не учитывают этот аспект.

Эксперт отметила, что в 2024 году появился позитивный сдвиг в решении этой проблемы. По предложенному проекту правительства, в России появилась возможность вносить дополнения в правила предоставления коммунальных услуг, что позволит региональным властям устанавливать правила расчета платы за вывоз ТКО с учетом временного отсутствия клиента.

По словам юриста, данное изменение подразумевает, что в ближайшем будущем возможен пересмотр платы за вывоз мусора в случае раздельного сбора, однако это потребует одобрения со стороны региональных властей.