Новости России
· Артем Акчурин

Новые правила: в России начнут считать плату за вывоз мусора по-другому

Новые правила: в России начнут считать плату за вывоз мусора по-другому

rg.ru

Подписаться в Telegram

Согласно информации от PRIMPRESS, в ближайшее время ожидаются изменения в правилах пересмотра тарифов на вывоз мусора в случае отсутствия жильцов.

Ирина Сивакова, кандидат юридических наук, рассказала об этих нововведениях. Как пояснила эксперт, принятые нормы, введенные еще в прошлом году, не функционируют должным образом согласно закону.

По первоначальному плану, с 1 марта 2023 года собственники квартир могли бы запросить перерасчет оплаты за вывоз ТКО, если их не было дома более пяти дней. Однако, согласно словам юриста, владельцы жилья столкнулись с отказами в пересчете. Даже при наличии документов об отсутствии было сложно доказать, что само отсутствие владельца квартиры не привело к образованию мусора.

Представители Минстрой РФ пояснили, что проблема связана с тем, что процесс вывоза ТКО при раздельном сборе мусора оценивается по-разному, и новые правила не учитывают этот аспект.

Эксперт отметила, что в 2024 году появился позитивный сдвиг в решении этой проблемы. По предложенному проекту правительства, в России появилась возможность вносить дополнения в правила предоставления коммунальных услуг, что позволит региональным властям устанавливать правила расчета платы за вывоз ТКО с учетом временного отсутствия клиента.

По словам юриста, данное изменение подразумевает, что в ближайшем будущем возможен пересмотр платы за вывоз мусора в случае раздельного сбора, однако это потребует одобрения со стороны региональных властей.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

В Набережных Челнах скончалась 30-летняя онколог Алия Шамбазова

Интересное в Казани

11 часов назад

Зона кафе, продукты с чистым составом и свежесваренный кофе: что предлагает новая сеть продуктовых магазинов в Казани

от тараканов в больнице

Новости Казани

день назад

Экспертиза одобрила возведение разворота на Мамадышском тракте в Казани

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Создайте свой уникальный дом: руководство для казанцев по выгодному строительству в 2024 году

печать объявлений для расклейки в Нижнем Новгороде

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане за сутки зафиксировали 110 ДТП

Новости Татарстана

13 часов назад

В Казани 7-летний мальчик утонул в бассейне в фитнес-клубе, возбуждено уголовное дело

Новости Татарстана

11 часов назад

Стало известно, где именно построят «Тюбетей Tower» в Казани

Новости Татарстана

7 часов назад

Делегацию «Талибан» пригласили на форум в Казани

Новости Татарстана

день назад

Из Альметьевска в зону СВО отправили очередной гуманитарный груз
Новости Татарстана
7 часов назад

Фигуристка Загитова исполнила роль Богини в шоу Навки в «Татнефть Арены» в Казани

Фигуристка Загитова исполнила роль Богини в шоу Навки в «Татнефть Арены» в Казани

Новости Татарстана

6 часов назад

В апреле в Татарстане обещают температуру воздуха выше нормы

Интересное в Казани

11 часов назад

Зона кафе, продукты с чистым составом и свежесваренный кофе: что предлагает новая сеть продуктовых магазинов в Казани

Новости Татарстана

6 часов назад

Родники, кафе и памятники: подробности развития туризма в Татарстане по проекту «Волжская тропа»

Новости Татарстана

6 часов назад

Стало известно, как именно отметят Ураза-байрам в мечетях Татарстана
Медики в Казани 619 раз выезжали на несчастные случаи за прошедшую неделю
Новости Татарстана
5 часов назад

Медики в Казани 619 раз выезжали на несчастные случаи за прошедшую неделю

Новости Татарстана

7 часов назад

Делегацию «Талибан» пригласили на форум в Казани

Новости Татарстана

9 часов назад

В Казани улицы Московская и Право-Булачная будут временно перекрыты

Новости Татарстана

9 часов назад

В Казани на улице Дементьева гулянка могла закончиться смертью
Красота спасет мир: как казанские девушки привлекают парней этой весной
Гид по скидкам Казани
5 дней назад

Красота спасет мир: как казанские девушки привлекают парней этой весной