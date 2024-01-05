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· Алина Алмакаева

Новые ковидные ограничения: стало известно, где в России вводят масочный режим

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Из-за резкого увеличения количества случаев заражения вирусными заболеваниями в некоторых российских городах, введен масочный режим, сообщает новостной онлайн-портал Progorodsamara.

Городской Роспотребнадзор Санкт-Петербурга принял решение о более строгих мерах для предотвращения распространения ОРВИ, гриппа и COVID-19. В соответствии с постановлением, использование масок становится обязательным в местах наибольшего риска, включая больницы и поликлиники. В то же время в Северной столице временно запрещено посещение стационарных пациентов, за исключением медицинского персонала и посетителей, оказывающих уход за тяжелобольными.

Ограничения также касаются школ. В случае заболевания более 20% от общего числа учащихся и сотрудников образовательного учреждения, будет введен дистанционный режим обучения.

Это решение принято в целях защиты населения и предотвращения дальнейшего распространения инфекции.

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