Новые ковид-ограничения: стало известно где в России вновь вводится масочный режим

Известно, что в нескольких городах Российской Федерации возвращается обязательное использование масок.

В связи с увеличением числа заболевших ОРВИ, коронавирусом и внебольничной пневмонией, Роспотребнадзор принял решение о более строгих превентивных мерах. На сайте организации опубликовано постановление о введении обязательного использования масок в местах с наибольшим риском заражения. За последний месяц количество взрослых, заболевших ОРВИ и гриппом, возросло на 119%, среди детей – на 65%. Число случаев инфицирования COVID-19 увеличилось на 62,5%.

Теперь использование масок является обязательным для всех, находящихся в больницах и поликлиниках. В больничные палаты разрешен доступ только персоналу и лицам, ухаживающим за тяжелобольными пациентами. Подрядчики, организующие массовые мероприятия, обязаны носить маски во время проведения событий.

В образовательных учреждениях, где количество заболевших превышает 20% в классе, может быть введено недельное дистанционное обучение. Если двое учеников из одного класса диагностированы с внебольничной пневмонией, они должны будут перейти на удаленное обучение на протяжении 10 дней. Если число заболевших превышает десять, учебный процесс в школе приостанавливается на тот же срок.