Новые ковид-ограничения: стало известно где в России вновь вводят масочный режим

По информации портала progorodsamara, в ряде городов Российской Федерации, включая Санкт-Петербург, восстанавливается масочный режим. Роспотребнадзор принял решение о введении более жестких мер по предотвращению заболеваний ОРВИ, коронавирусом и внебольничной пневмонией. В соответствии с постановлением, обязательное использование масок в местах повышенного риска стало обязательным. Согласно информации, опубликованной на официальном сайте Роспотребнадзора, за последний месяц количество взрослых, заболевших ОРВИ и гриппом, увеличилось на 119%, а среди детей – на 65%. При этом число случаев заболевания COVID-19 выросло на 62,5%.



Теперь использование масок обязательно для всех, в больницах и поликлиниках. В больничные палаты разрешен доступ только для персонала и лиц, ухаживающих за тяжелобольными пациентами. Подрядчики, организующие массовые мероприятия, также обязаны носить маски во время проведения мероприятий.



В образовательных учреждениях, где количество заболевших превышает 20% в классе, вводится дистанционное обучение на неделю. Если в классе обнаруживают внебольничную пневмонию у двух учеников, они также переходят на удаленное обучение на срок в 10 дней. Если количество больных превышает десять, учебный процесс в школе приостанавливается на то же время.